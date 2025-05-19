Kütahya’da 19 Mayıs kutlamaları

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin ve il protokolünün katıldığı 19 Mayıs töreninde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Kahveci, tören sonrası meydanda bulunan gençlerle sohbet etti, bayramlarını kutladı. Kahveci, gençlere her zaman destek olmaya devam edeceğini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bu anlamlı günde bir arada olmaktan büyük onur duydum” dedi.

KUTLAMALAR, RENKLİ ETKİNLİKLERLE DEVAM ETTİ

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Dumlupınar Spor Salonu’nda düzenlenen kutlama programı da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Vali Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kahveci ve il protokolü etkinliğe katılan gençlerin bayramını kutladı.

Işın ve Küçük’ün konuşmaları, gençlik konulu şiirlerin okunması, halk oyunları, judo, karate ve cimnastik gösterilerinin ardından 19 Mayıs’a özel düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, il protokolü tarafından ödüllendirildi.

Kutlama programı, Gençlik Merkezi Müzik Topluluğu üyeleri tarafından gerçekleştirilen “Gençlik Konseri” ile sona erdi.