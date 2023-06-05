Kütahya’da 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 2 şahsın yapılan üst ve eşya aramasında 83.20 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Kütahya’da 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İHA'da yer alan haberde, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Sultanbağı Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.D. (28) ve E.K. (29) isimli şahısların yapılan üst ve eşya aramasında, 83.20 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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