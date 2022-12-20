350 kilo ağırlığında domuz avladı

Avladıkları dev domuzun bugüne kadar yörede avlanan en büyük domuz olduğunu iddia eden avcı Mehmet Özkan, ”Av için 5 arkadaşımla birlikte Şeyhçakır köyü yakınlarındaki ormanlık alana geldiğimizde yerde dev domuz ayağı izleri olduğunu görünce köpeklerimizi saldık. Bir süre sonra karşımızda köpekler tarafından getirilen domuzu görünce hayvanı uzak mesafeden ateş ederek vurduk. Yere yığılan domuzun yanına gittiğimizde domuzun büyüklüğünü görünce çok şaşırdık. Yaklaşık 350 kiloluk domuzun diş uzunluğu ise 20 santimetre idi” dedi.