Kütahya’da 5 bin 380 öğrenci LGS heyecanı yaşadı

Kaynak: İHA
Kütahya’da 5 bin 380 öğrenci LGS heyecanı yaşadı

Kütahya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavda 31 okulda 5 bin 380 öğrenci ter döktü.

Kütahya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavda 31 okulda 5 bin 380 öğrenci ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, Kütahya'da da yoğun bir katılımla yapıldı. Öğrenciler sabahın erken saatlerinde velileriyle birlikte sınav merkezlerine geldi. Veliler, okul bahçelerinin dışında çocukları için dua edip heyecanla bekledi. İl genelinde 31 okulda kurulan 334 salonda 5 bin 380 öğrenci sınavda ter döktü.

Sınavda 840 öğretmenin görev aldığı açıklandı.

Son Haberler
Fenerbahçe'den forvet atağı: Resmi teklif yapıldı
Fenerbahçe'den forvet atağı: Resmi teklif yapıldı
Milletvekili savcı ile evlendi: Nikah Ankara’da kıyıldı!
Milletvekili savcı ile evlendi:
Warner Bros. baskılara dayanamadı: HBO Max ile CNN yataklarını ayrı seriyor
Warner Bros. baskılara dayanamadı: HBO Max ile CNN yataklarını ayrı seriyor
Gaziantep'te kesinleşmiş 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
Gaziantep'te kesinleşmiş 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
Yüzde 50 indirim kuyruğu kaosa döndü! Şok görüntüler: Saatlerce beklediler
Yüzde 50 indirim kuyruğu kaosa döndü!