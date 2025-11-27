Atakent 75. Yıl Mahallesi Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında bilinmeyen sebeple bir yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartman sakinleri tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Ekiplerin içeri girerek yaptığı kontrolde, yangın sırasında dairede mahsur kalan İsmet Çubuk’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangında yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.