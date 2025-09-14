Kütahya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA
Kütahya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Batuhan Dayı (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gediz-Uşak karayolunun 2'nci kilometresindeki Gediz Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi.

Gediz'den Fırdan Köyü istikametine giden Batuhan Dayı'nın kullandığı 43 AFJ 042 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarpıp, refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dayı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dayı'nın cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

