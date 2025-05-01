Kütahya'da bir deprem daha! (01.05.2025)

Kütahya'nın Simav ilçesinde dün, sabah saat 06:03’te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından saat 09:06’da ise 3.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Bugün saat 20:07’de ise Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 10.69 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-01
Saat:20:07:37 TSİ
Enlem:39.21722 N
Boylam:28.97639 E
Derinlik:10.69 km
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