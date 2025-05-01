Kütahya'da bir deprem daha! (01.05.2025)

Kütahya'nın Simav ilçesinde dün, sabah saat 06:03’te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından saat 09:06’da ise 3.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bugün saat 20:07’de ise Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 10.69 km olarak ölçüldü.