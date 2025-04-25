Kütahya'da bir deprem daha (25 Nisan 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya'da bir deprem daha (25 Nisan 2025)

Son dakika... Kütahya'da sabah meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 10.20'de bir deprem daha oldu. Bu depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü.

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