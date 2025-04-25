25 Nisan 2025 Cuma
İstanbul
13°
Foto Galeri
Video Galeri
E-Gazete
Gündem
Spor
Yaşam
Magazin
Ekonomi
Dünya
Teknoloji
Yazarlar
Resmi İlanlar
Anasayfa
Gündem
Kütahya'da bir deprem daha (25 Nisan 2025)
Kütahya'da bir deprem daha (25 Nisan 2025)
25 Nisan 2025 / 10:27
Düzenleme:
25 Nisan 2025 / 10:31
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Kütahya'da sabah meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 10.20'de bir deprem daha oldu. Bu depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü.
Ayrıntılar geliyor...
Kütahya güne depremle uyandı! İstanbul'dan sonra...
Son Haberler
Malatya’da feci ölüm: Yolun Karşısında son adımı oldu
Trabzon’un aslan kralı: Sokak köpeği maskot oldu!
Kütahya'da bir deprem daha
Masa başı çalışanlar için hayat kurtaran adım sayısı! Kalbinizi kurtaracak
Eşine kızıp evi ateşe verdi!
Ana Sayfa
Künye
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
Kültür Sanat
Yaşam
Yazarlar
Resmi İlanlar
Teknoloji
İpucu
Reklam
Video
Foto Galeri
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Yeniçağ TV
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Google Play
Apple Store
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
YUKARI
Anasayfa
Son Dakika
Manşetler
Yazarlar
Foto Galeri
Web Tv
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Gündem
Spor
Yaşam
Magazin
Ekonomi
Dünya
Teknoloji
Yazarlar
Resmi İlanlar
Gözden Kaçmasın
Kültür Sanat
Reklam
Video
Foto Galeri
Kurumsal
Künye
İletişim
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
© Copyright 2023 Yeniçağ Gazetesi