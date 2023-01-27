Kütahya’da bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu

İHA'da yer alan habere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.D. (27) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.36 gram metamfetamin ve 1 adet bong ele geçirildi.



Yakalanarak gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.