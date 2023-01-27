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Kütahya’da bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 09:39
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Kütahya’da bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya’da bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu
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İHA'da yer alan habere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.D. (27) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.36 gram metamfetamin ve 1 adet bong ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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