Kütahya’da bir vatandaşın aracına saldıran Bursaspor taraftarlarına soruşturma

Kütahya’da Bursasporlu taraftarların bir vatandaşın aracına zarar verip darp ettiği, ardından da telefonlarını gasp ettiği görüntüler bir sürücü tarafından kaydedildi. Maç sonrası çıkan olaylarla polis ekiplerince 30 şüphelinin kimliği tespit edilirken, haklarında adli soruşturma başlatıldı.

3'üncü Lig 1'inci Grup 23’üncü hafta maçında Bursaspor, Belediye Kütahyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Belediye Kütahyaspor’un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Dumlupınar Stadı’ndan çıkış yapan yeşil-beyazlı taraftarlar, şehrin farklı noktalarında otobüslerden inerek Kütahyasporlu taraftarlara ve vatandaşlara saldırdı. Polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu araçlarına bindirilen taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri içinde şehirden ayrıldı.

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda otobüslerinden inerek sürücü Oğuzhan Etyemez ile araçtakilere saldıran Bursasporlu taraftarlar, otomobile de taş ve demir sopalarla zarar verdi. Oğuzhan Etyemez’e ait iki adet cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen şüpheliler, yine polis ekiplerinin müdahalesiyle otobüslere bindirildi. O anlar, başka bir sürücünün cep telefonuyla çektiği görüntülere yansıdı.

Otomobil sürücüsü Oğuzhan Etyemez, "Kütahyaspor-Bursaspor maçına gitmiştik. Güzel bir galibiyet aldık. Onun sevinciyle evimize gidiyorduk. Bursaspor taraftarı ortada hiçbir şey yokken saldırdı. Aracımın camlarını kırdılar, çamurluk ve kaportasına zarar verdiler. Aracın içinde bulunan 2 telefonumu da çaldılar. Bir tanesi hala bulunamadı. Görüntülerden saldırgan tespit edildi. Hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Beni darp ettiler. Büyük demirlerle vurdular. Babama da zarar verdiler, cam parçaları geldi" dedi.

Kütahya’da maç sonrası Bursasporlu taraftarların neden olduğu olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında 30 şüphelinin kimliği tespit edilirken, haklarında adli soruşturma başlatıldı.