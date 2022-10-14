Bisikletli çocuğu ölüm teğet geçti

İHA'nın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazası görüntülerini paylaştı.
Kütahya Osmangazi Mahallesi'nde yola aniden çıkan 2 bisikletli çocuktan biri kamyonetle çarpıştı. Kazada, ismi belirtilmeyen bisikletli çocuğun yaralandığı öğrenildi. Kütahya'daki kaza saniye saniye KGYS kameralarına yansıdı.
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