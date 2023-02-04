﻿Kütahya'da dağda mahsur kalan 60 öğrenci kurtarıldı

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı Kayak Merkezi'nden dönen 60 üniversite öğrencisinin bulunduğu 4 minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı.
Durumun bildirilmesi üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Gediz İşletme Şefliği ekipleri, greyderle karla kaplı yolların açılması için çalışma başlattı.
Dağa ulaşan ekipler, mahsur kalan 60 öğrenciyi arazi araçlarıyla güvenli bölgeye ulaştırdı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.