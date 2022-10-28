Kütahya'da asayiş denetiminde uyuşturucu madde ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi

Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşı ve mahalle bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan dar alanda asayiş uygulamasında bulundu. 350 şahısın,105 aracın ve 6 motosikletin GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı belirtildi.

5 adet kesici alet,1 adet teleskopik jop,1 adet elektro şok cihazı, 1 adet muşta ele geçirildi.

14 şahsa idari işlem tesis edilmiş, 3 araç trafikten men, 1 ehliyetsiz sürücüye idari işlem,1 sürücüye ise trafik sigortasız araç kullanmaktan işlem yapıldı.

3.23 gram metamfetamin ve 0.76 gram sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi. 3 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı.

(Kaynak: İHA)