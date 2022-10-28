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Kütahya'da asayiş denetiminde uyuşturucu madde ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen "Dar bölge" asayiş uygulamalarında 3,23 gram metamfetamin, 0.76 gram bonzai ele geçirildiği açıklandı. 350 şahıs,105 araç ve 6 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı belirtildi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 13:38
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Kütahya'da denetim yapan ekipler uyuşturucu madde ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi

Kütahya'da asayiş denetiminde uyuşturucu madde ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi
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Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşı ve mahalle bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan dar alanda asayiş uygulamasında bulundu. 350 şahısın,105 aracın ve 6 motosikletin GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı belirtildi.

5 adet kesici alet,1 adet teleskopik jop,1 adet elektro şok cihazı, 1 adet muşta ele geçirildi.

14 şahsa idari işlem tesis edilmiş, 3 araç trafikten men, 1 ehliyetsiz sürücüye idari işlem,1 sürücüye ise trafik sigortasız araç kullanmaktan işlem yapıldı.

3.23 gram metamfetamin ve 0.76 gram sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi. 3 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı.

(Kaynak: İHA)

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