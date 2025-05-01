Kütahya'da deprem! (1 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya'da deprem! (1 Mayıs 2025)

Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan veriye göre; saat 14.38'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Depremin derinliği 10.66 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'ne göre; Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 9.1 km altında meydana geldi.

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