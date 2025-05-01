Kütahya'da deprem! (1 Mayıs 2025)

AFAD tarafından paylaşılan veriye göre; saat 14.38'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Depremin derinliği 10.66 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-01
Saat:14:38:31 TSİ
Enlem:39.22472 N
Boylam:28.97111 E
Derinlik:10.66 km
Detay:https://t.co/ATgPiSsZee@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'ne göre; Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 9.1 km altında meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 1, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/P1SYt4rvm6
01.05.2025, 14:38:31 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 9.1 km#Kandilli