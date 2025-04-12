Kütahya'da el freni faciası son anda önlendi

Kaynak: İHA

Kütahya’da bir sürücü otomobilinden indi. El frenini çekmeyi unutan sürücü etrafına bakınırken araç hareket ederek yokuş aşağı gitti.

Edinilen bilgilere göre, bir sürücü aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra yokuş aşağı hareket etmeye başlayan araç, sokakta park halinde bulunan başka bir otomobile çarparak durabildi. Olay esnasında yolda yaya ya da başka bir aracın bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanmanın olmaması sevindirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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