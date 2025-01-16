Kütahya’da ev yangını! 2 katlı ev alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karbasan köyünde Mehmet ve Mustafa Doğanay'a ait iki katlı binada gece yarısına doğru henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binayı saran yangına Hisarcık Belediyesi ile Hisarcık Orman İşletmesi itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti.

Yangın yandaki binaya sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.