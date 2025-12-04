Korkunç kaza Kütahya'da meydana geldi. Veli Yücel’in kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta duran küspe yüklü TIR’a büyük bir şiddetle arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü Veli Yücel ve yanında bulunan Fas uyruklu Badra El Alaoui'nin kimliği tespit edilirken, diğer iki kişinin kimlik tespit çalışmaları ise devam ediyor. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri, sıkışan cenazeleri araçtan çıkarmayı başardı.

4 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşamayan TIR şoförü, ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Kaza yapan araçlar da yapılan çalışmanın ardından yoldan kaldırıldı.