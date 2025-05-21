Kütahya'da feci kaza! 5 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da feci kaza! 5 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari aracın kamyon kasasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı Kütahya yolu 5. kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Erhan Ö. (43) idaresindeki araç, 3. kilometreye geldiği esnada cezaevi istikametinden Kütahya istikametine dönmek için yola çıkan Emin Ö. (56) idaresindeki tırın kasasına yandan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Meydana gelen kazada, hafif ticari araç sürücüsü Erhan Ö. ile araçta yolcu konumunda bulunan İsmail Ö. (72), Aysel Ö.(71), Nuran Ö. (37) ve Eymen Ö. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili araştırma devam ediyor.

Kütahya'da feci kaza! 5 kişi yaralandı

Kütahya'da feci kaza! 5 kişi yaralandı

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