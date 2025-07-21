Kütahya'da feci kaza! Onlarca kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kütahya'da feci kaza! Onlarca kişi yaralandı

Kütahya'da işçileri taşıyan servis otobüsü, akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Yaşanan kazada 35 kişi yaralandı.

Kütahya-Eskişehir karayolu otogar kavşağında meydana gelen kazada, A.D.'nin kullandığı 43 S 0162 plakalı servis otobüsü, önünde giden İ.K. idaresindeki 34 HU 1655 plakalı akaryakıt tankerine çarptı.

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35 KİŞİ YARALANDI!

Yaşanan kazada sürücü ile beraber otobüste bulunan 35 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu ifade edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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