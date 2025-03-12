Kütahya'da feci kaza: Otobüs TIR'a arkadan çarptı: 14 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA

Kütahya'da bir yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 14 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, otobüsün ön kısmında sıkışan muavin Semih Engin Çamur'u kurtararak hastaneye sevk etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Can K. idaresindeki 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında Ali Osman Y. yönetimindeki 43 ACT 779 plakalı tıra arkadan çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Otobüsün önünde sıkışan muavin Semih Engin Çamur, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

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Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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