Kütahya'da gıda zehirlenmesi! 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA
Kütahya'da gıda zehirlenmesi! 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bugün okul kantininden ücretsiz olarak dağıtılan ayranları içen 19 öğrencide zehirlenme belirtileri görüldü.

Ayranları içtikten bir süre sonra öğrenciler arasında mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri yaşandı.

ÖĞRENCİLER AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine öğrenciler ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 19 öğrenci, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Öğrencilerin içtikleri ayranların tüketim tarihlerinin geçmiş olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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