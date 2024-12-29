Kütahya’da halk ozanlarını anma gecesi

Düzenlenen etkinlikte, halk ozanlarının unutulmaz eserleri seslendirilirken duygusal anlar yaşandı.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de katıldığı gece, Koro Şefi Erdoğan Erdoğdu ve Orkestra Şefi Hüseyin Doğan yönetimindeki ekibin performanslarıyla hafızalara kazındı. Neşet Ertaş'tan Pir Sultan Abdal'a kadar birçok halk ozanının eserleri seslendirildi.

Başkan Kahveci, yaptığı konuşmada, "Türk halk ozanları bu toprakların sesi, yüreği ve hafızasıdır. Kültürümüze sahip çıkmak, geçmişimizi geleceğe taşımak için büyük önem taşıyor" dedi.

Gecenin sürpriz konukları ise Kütahya'nın yerel sanatçıları Zeynel Sağ ve Mustafa Salün oldu. Yerel sanatçılar sahneye çıkarak türkülerini vatandaşlarla paylaştı. Etkinliğin finalinde Başkan Kahveci, sahneye çıkarak koroya katıldı ve türkülere eşlik etti.