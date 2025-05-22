Kütahya’da kaçak sigara operasyonu

Kaynak: İHA
Kütahya’da kaçak sigara operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarlar ilçesinde yapılan operasyonda 15 bin 340 adet içi boş/dolu makaron, 4 adet badrolsüz nargile tütünü ve 3 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarlar ilçesinde yapılan operasyonda 15 bin 340 adet içi boş/dolu makaron, 4 adet badrolsüz nargile tütünü ve 3 adet elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Pazarlar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonda,15 bin 340 adet içi boş/dolu makaron, 4 adet badrolsüz nargile tütünü, 3 adet elektronik sigara ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

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