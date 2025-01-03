Kütahya’da korkunç kaza: Otomobilden fırlayan yolcu öldü, sürücü yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kütahya’da korkunç kaza: Otomobilden fırlayan yolcu öldü, sürücü yaralandı

Kütahya-Tavşanlı kara yolunda bir otomobil sürücüsü hâkimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Mustafa Demir ile Oğuzhan Gündüz, araç içerisinden fırladı. Kazada Gündüz, hayatını kaybederken, sürücü Demir, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı'ya giden Mustafa Demirci (31) kullandığı 06 CUD 907 plakalı otomobil, kontrolden yolun sağındaki tarlaya girdi. Bu sırada ağaçlara otomobilde yolcu olan Oğuzhan Gündüz, araçtan fırlayarak toprak zemine düştü.

Kütahya’da korkunç kaza: Otomobilden fırlayan yolcu öldü, sürücü yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü Demirci ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya’da korkunç kaza: Otomobilden fırlayan yolcu öldü, sürücü yaralandı

Kütahya’da korkunç kaza: Otomobilden fırlayan yolcu öldü, sürücü yaralandı

Kütahya’da korkunç kaza: Otomobilden fırlayan yolcu öldü, sürücü yaralandı

Kütahya’da korkunç kaza: Otomobilden fırlayan yolcu öldü, sürücü yaralandı

Kütahya’da korkunç kaza: Otomobilden fırlayan yolcu öldü, sürücü yaralandı

Kütahya’da korkunç kaza: Otomobilden fırlayan yolcu öldü, sürücü yaralandı

Kütahya’da korkunç kaza: Otomobilden fırlayan yolcu öldü, sürücü yaralandı

Kütahya’da korkunç kaza: Otomobilden fırlayan yolcu öldü, sürücü yaralandı

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