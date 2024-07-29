Kütahya’da korkutan yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde samanlıkta çıkan ve bir eve sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıköy’de samanlıkta başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle İbrahim Yazkan'a ait eve sıçradı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Tavşanlı ve Harmancık itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve orman arazözlerinin müdahalesi, alevlerin evi tamamen sarmasını engelledi. Söndürülen yangında samanlık tamamen yanarken, evde de maddi hasar meydana geldi.