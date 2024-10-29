Kütahya’da korkutan yangın! Ormana sıçradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da korkutan yangın! Ormana sıçradı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Duabey Köyü Eslemez yakınlarında çıkan anız yangını ormana sıçradı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Duabey Köyü Eslemez mevkiinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla ormana sıçradı. Yangına, Domaniç ve Tavşanlı Orman İşletme müdürlüklerine bağlı arazözler ile Domaniç ve Çukurca belediyelerinin itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Sekiz itfaiyenin çabaları sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında yaklaşık 7 dönümlük alan zarar gördü.

Olayla ilgili Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kütahya’da korkutan yangın! Ormana sıçradı

Kütahya’da korkutan yangın! Ormana sıçradı

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