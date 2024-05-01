Kütahya'da kuaför salonu katliamı zanlısı tutuklandı

Kütahya'da Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir kuaför salonunda gerçekleşen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan tüfekli saldırıyı gerçekleştiren zanlı, tutuklandı.