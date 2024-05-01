Kütahya'da kuaför salonu katliamı zanlısı tutuklandı

Kuaför salonuna tüfekle girerek iş yeri sahibi Necmi Aslan (50) ile içeride bulunan müşteri Hüseyin Erden'i (60) öldüren Rifat Kavuk'un (80) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Kavuk, pişmanlık duyduğunu belirterek, kendisiyle alay edilmesinden dolayı saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Dün yaşanan olayda, kuaför salonuna tüfekle gelen Rifat Kavuk, içeride rastgele ateş ederek olay yerinden kaçmıştı. Saldırıda, kuaför salonunun sahibi Necmi Aslan ile müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden hayatını kaybetmişti.
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