Kütahya'da narkotik operasyonu. 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Kütahya'da narkotik operasyonu. 1 tutuklama
Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 2 şahıstan biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari denetimler sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı düşünülen 27 yaşındaki Ş.C. isimli şahsa yönelik bir operasyon başlatıldı. Yapılan operasyon neticesinde, Ş.C.'nin 3 farklı olayda madde sattığı tespit edilen kullanıcı şahıslardan toplam 2,67 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca, Ş.C.'nin hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilince, ikametgahında yakalandı. Yapılan aramalarda 12 adet sentetik ecza ve bir parça peçete kağıdına emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Arama sırasında ikamette bulunan M.M. (32) isimli bayan hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Ş.C. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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