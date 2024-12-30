Kütahya'da o kavşakta yine kaza: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da o kavşakta yine kaza: 1 yaralı

İtalya Serie A ekibi Milan'ın Paulo Fonseca ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörü belli oldu.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

aw361065-01.jpg

Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Z. (61) yönetimindeki araç ile Ş.Ş. (57) idaresindeki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri refüje savrulurken, diğer araç karşı şeride geçti.

Kazada yolun boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazada hafif yaralanan sürücü C.Z., olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Domaniç Devlet Hastanesi'nden Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölge esnafı, hızlanma şeridi ve uyarı lambalarının bulunmadığı Sanayi Kavşağı’nda sık sık kazaların yaşandığını belirterek, yetkililerden acilen önlem alınmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Son Haberler
Trump tazminat olarak bir servet ödeyecek. Cinsel saldırı iddiasında suçlu bulundu
Trump tazminat olarak bir servet ödeyecek. Cinsel saldırı iddiasında suçlu bulundu
100 bin liranın faizi yeni yıl sonrası dudak uçuklatacak. Uzman isim açıkladı
100 bin liranın faizi yeni yıl sonrası dudak uçuklatacak. Uzman isim açıkladı
Kepçe operatörü ölümle burun buruna geldi. O anlar kameralara yansıdı
Kepçe operatörü ölümle burun buruna geldi. O anlar kameralara yansıdı
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni'nden Ebru Teğmen'e hakaret
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni'nden Ebru Teğmen'e hakaret
İstanbulluların yüzde 55,9’u kredi kartı borcunu asgari miktarlarda ödüyor
İstanbulluların yüzde 55,9’u kredi kartı borcunu asgari miktarlarda ödüyor