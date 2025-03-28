Kütahya'da orman yangını

Gediz Çukurören köyü yakınlarında bulunan Murat Dağı orman bölgesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Dumanların yükselmesiyle harekete geçen köylüler, yangına ilk müdahaleyi yaparken durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Gediz Belediyesi ve çevre itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen, yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Altıntaş ilçesi sınırlarında bulunan ormanlık alana da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, bölgedeki köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.