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Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kütahya'da otomobil ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 08:06
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Kütahya'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre kaza, Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 43 ABL 229 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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