Kütahya’da otomobil alev alev yandı: Sürücü canını zor kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi ile kent merkezi arasındaki yolda seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Sürücü araçtan son anda inerek kendini kurtardı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi ile kent merkezi arasında bulunan kara yolunun 4. kilometresinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Araçta yalnızca sürücünün bulunduğu ve kendisini son anda dışarı attığı öğrenildi.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek son anda kendisini dışarı atmayı başardı. Araç alev alev yanarken, meydana gelen patlama korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Kısa sürede aracın tamamını saran alevlere, ihbar üzerine olay yerine gelen Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya’da otomobil alev alev yandı: Sürücü canını zor kurtardı

Kütahya’da otomobil alev alev yandı: Sürücü canını zor kurtardı

Kütahya’da otomobil alev alev yandı: Sürücü canını zor kurtardı

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