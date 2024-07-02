Kütahya'da otomobil tankere çarptı; yaşlı çift hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kütahya'da otomobil tankere çarptı; yaşlı çift hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir tankere arkadan çarpan otomobilde bulunan Kazım Kocabıyık (82) ve eşi Münire Kocabıyık (78) hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü İbrahim Akpınar (67) ise yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Gediz-Uşak Karayolu üzerindeki Buğday Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi. Gediz'den Uşak yönüne giden İbrahim Akpınar'ın kullandığı 07 ZY 0265 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ö.A. yönetimindeki 43 KM 022 plakalı tankere kavşakta arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Akpınar ve yanında bulunan Kazım ve Münire Kocabıyık çifti ağır yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kazım ve Münire Kocabıyık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İbrahim Akpınar ise Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, tanker sürücüsü Ö.A.'yı gözaltına aldı.

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