Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya, öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Gül, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Gül, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

kutahyada-otomobilin-carptigi-yaya-old-716993-212087.jpg

Kaza, saat 22.00 sıralarında Emet- Hisarcık karayolu orta ölçekli sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 43 NL 888 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bekir Gül’e çarptı. Ağır yaralanan Gül, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bekir Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

kutahyada-otomobilin-carptigi-yaya-old-716992-212087.jpg

Otomobil sürücüsü Y.K. ifadesi için jandarma merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Kına gecesinde eğlenenlerin üzerine disko topu düştü
Kına gecesinde eğlenenlerin üzerine disko topu düştü
Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya, öldü
Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya, öldü
PKK'nın fesih kararı sonrası Gazi yayında madalyasını çıkardı
PKK'nın fesih kararı sonrası Gazi yayında madalyasını çıkardı
Moody’s kredi notunu düşürdü
Moody’s kredi notunu düşürdü
Bursa'da bazı deniz 8 seferleri iptal edildi
Bursa'da bazı deniz 8 seferleri iptal edildi