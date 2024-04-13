Kütahya’da pavyonlar ikinci kez mühürlendi

Kütahya Valiliği, ocak ayında artan asayiş ve narkotik olayları sebebiyle pavyonların bulunduğu bölgedeki 10 işletmenin faaliyetini süresiz olarak durdurdu.
Ruhsatları iptal edilen işletmeler, polis eşliğinde Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.
Ancak, işletmelerin başvurusu üzerine Kütahya İdare Mahkemesi, kapatma kararını yürütmeyi durdurma kararı verdi ve işletmeler Ramazan Bayramı'nın birinci günü itibariyle tekrar faaliyete geçti.
Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin ruhsat iptali kararı üzerine, Kütahya Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmelere kapatma kararını iletmek üzere sahiplerine bildirimde bulundu.
İşletmeler, geniş güvenlik önlemleri altında zabıta ekiplerince yeniden mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.