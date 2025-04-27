Kütahya'da peş peşe deprem (27 Nisan 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 08.00 ve 08.38 sıralarında sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yemişli mevkiindeki depremlerin 3.9 ve 6.2 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 27, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/IOqxx4uJP7
27.04.2025, 08:38:54 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 6.2 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 27, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/0N4YUoe32i
27.04.2025, 08:00:32 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 3.9 km#Kandilli