Kütahya'da peş peşe deprem (27 Nisan 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya'da peş peşe deprem (27 Nisan 2025)

Kütahya'nın Simav ilçesinde 38 dakika içinde 3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 08.00 ve 08.38 sıralarında sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

kutahyada-deprem-yenicag.jpg

Yemişli mevkiindeki depremlerin 3.9 ve 6.2 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Son Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan beklenen büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Prof. Dr. Ahmet Ercan beklenen büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Macron ve Zelenskiy’den Roma’da ateşkes zirvesi
Macron ve Zelenskiy’den Roma’da ateşkes zirvesi
Kedinin iple asılarak öldürülmesine hayvanseverlerden tepki
Kedinin iple asılarak öldürülmesine hayvanseverlerden tepki
Kanada'da festival kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kanada'da festival kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Japonya'dan İsrailli turistlere soğuk duş! Savaş suçuna dair taahhüt istedi
Japonya'dan İsrailli turistlere soğuk duş! Savaş suçuna dair taahhüt istedi