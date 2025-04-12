Kütahya'da servis minibüsü, miksere çarptı: 9 yaralı

Kaza saat 17.30 sıralarında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi'nde meydana geldi. Domaniç istikametinden gelen A.K. yönetimindeki (56) 43 S 2187 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, karşı yönden gelen ve dönüş yapmaya çalışan İ.K. idaresindeki (54) 33 AGN 680 plakalı miksere çarptı çarptı. Kazada servis şoförü A.K. ile birlikte 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri mikser sürücüsü İ.K.'yı ifadesinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.