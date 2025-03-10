Kütahya’da taraftarlar, araçlara ve şahıslara saldırdı

Kütahya’da, Bursaspor taraftarları ile bazı vatandaşlar arasında çıkan olaylarda iki ayrı saldırı yaşandı. Polis, olaylara karışan kişilerin kimliklerini tespit ederken, şüphelilerin firari olduğu öğrenildi.

İlk olay, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Ahmet Çağlar isimli bir vatandaş, ablasına ait 43 BF 907 plakalı araç ile seyir halindeyken, Bursaspor taraftarlarının saldırısına uğradı. İddialara göre, 16 KP 119 plakalı araçtan ve plakası belirlenemeyen bir Mercedes otobüsten inen taraftarlar, Çağlar’ın aracına saldırarak camlarını kırdı, tamponuna tekmeler attı ve hakaret etti.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri olay yeri incelemesini tamamladı ve saldırganlardan birinin 16 KP 119 plakalı aracın sürücüsü Mümin Kaplan olduğunu tespit etti. Mağdur Ahmet Çağlar’a, GBT kontrol noktalarında elde edilen fotoğraflar gösterilerek teşhis işlemi yapıldı. Firari durumda olan Mümin Kaplan, Mustafa Küpeli, Ekrem Şenvardar ve Burak Tortop hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatıldı.

İKİNCİ OLAY ZAFERTEPE MAHALLESİ'NDE YAŞANDI

İkinci olay ise Zafertepe Mahallesi Germiyan Kampüsü önünde meydana geldi. İlyas Etyemez ve oğlu Oğuzhan Etyemez, seyir halindeyken yanlarında duran Bursaspor taraftar otobüsünden inen kişiler tarafından saldırıya uğradı. İlyas Etyemez’in gözüne yumruk atıldığı, oğlu Oğuzhan Etyemez’in ise sopayla darp edildiği öğrenildi. Ayrıca, Oğuzhan Etyemez’e ait iPhone 14 Pro Max marka telefon gasp edildi. Aracın camları, sol dikiz aynası ve arka çamurluğu da zarar gördü. Baba ve oğulun sağlık kontrollerinde hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

POLİS, FİRARİ ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Bu olayla bağlantılı olarak firari 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Polis, yapılan GBT kontrolleri ve teşhis işlemleri sonucunda şüphelileri belirledi. Telefonu çaldığı iddia edilen Osman Topcu’nun da teşhis edildiği bildirildi. Her iki olayda da firari şüphelileri yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma tamamlandığında şüpheliler hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi.