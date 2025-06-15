Kütahya’da tır otomobile çarptı! Yaralılar var

Kaynak: İHA
Kütahya’da tır otomobile çarptı! Yaralılar var

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Emet kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan Emet istikametine seyir halinde olan Nuri K. (48) idaresindeki 43 DB 441 plakalı tır, aynı istikamete seyir halinde olan Kadir G. (38) idaresindeki 43 PC 399 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 43 PC 399 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan bulunan Ü.G. (34 ), E.G. (11), K.G.(9) ve E.G. (7) yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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