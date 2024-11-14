Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan dört kişi yaralandı. Olay, Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerindeki Şahmelek mevkiinde gerçekleşti. Reha Bülbül yönetimindeki otomobil, Kütahya yönünden Tavşanlı'ya doğru seyrederken, önündeki iş makinesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Saliha B. (13), Melike Ö. (37), Mina Ö. (6) ve Mert Ö. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.