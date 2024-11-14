Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan dört kişi yaralandı. Olay, Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerindeki Şahmelek mevkiinde gerçekleşti. Reha Bülbül yönetimindeki otomobil, Kütahya yönünden Tavşanlı'ya doğru seyrederken, önündeki iş makinesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Saliha B. (13), Melike Ö. (37), Mina Ö. (6) ve Mert Ö. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

198956-2.jpg

Son Haberler
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Osmancık Belediyespor Direktörü Kent, ilçe spor kompleksindeki 500 kişilik portatif tribünün 100 bin liraya hurdacıya satıldığını iddia etti
Osmancık Belediyespor Direktörü Kent, ilçe spor kompleksindeki 500 kişilik portatif tribünün 100 bin liraya hurdacıya satıldığını iddia etti
NBA'in eski oyuncularından Kyle Singler endişe yarattı
NBA'in eski oyuncularından Kyle Singler endişe yarattı
Vedat Işıkhan’dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz açıklaması
Vedat Işıkhan’dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz açıklaması
Sinner’a doping iddialarına rağmen tam destek
Sinner’a doping iddialarına rağmen tam destek