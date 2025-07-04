Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emir K. (14) idaresindeki 43 AHK 018 plakalı elektrikli motosiklet, seyir halindeyken duran Ramazan T. idaresindeki 43 AFY 128 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Trabzon, Rize, Erzurum... Yaz ortasında beyaza büründü
Trabzon, Rize, Erzurum... Yaz ortasında beyaza büründü
Dua Lipa tatil pozlarıyla nefes kesti! Art arda paylaştı
Dua Lipa tatil pozlarıyla nefes kesti! Art arda paylaştı
Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı
Firari olarak aranıyordu! Jandarma’nın gözünden kaçmadı
Firari olarak aranıyordu! Jandarma’nın gözünden kaçmadı
Fatsa’da tarım için dev adım! Hem zararlıyı bitiriyor hemde kazandırıyor
Fatsa’da tarım için dev adım! Hem zararlıyı bitiriyor hemde kazandırıyor