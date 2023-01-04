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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kütahya'da otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. 

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 15:12
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Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı ilçesi Kütahya Karayolu 11. kilometrede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı ilçesi istikametine gitmekte olan İsmail D. (28) yönetimindeki 43 HV 939 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. 

Kazada, sürücü İsmail D. ve babaannesi Fatma D. yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


(Kaynak: İHA)

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