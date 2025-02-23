Kütahya’da trafik kazası: 7 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da trafik kazası: 7 yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hisarcık-Simav karayolunda kavşakta Halil İbrahim Y. yönetimindeki 43 HY 814 plakalı araç ile 43 ACB 053 plakalı İsmail O. idaresindeki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yön levhalarına çarptı. Kazada sürücüler Halil İbrahim Y. ve İsmail O. ile araçlardaki yolculardan Emine O., Fatma A., Gülcan E., Hakan E. ve Hanife Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Hisarcık Devlet Hastanesi ve Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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