Kütahya’da traktör ile motosiklet çarpıştı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Kuruçay karayolu Karakova mevkiinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 43 AGC 954 plakalı traktör, Tavşanlı istikametine doğru ilerlerken tali yola döndü. Bu sırada arkadan gelen K.A.U. idaresindeki 43 AGF 605 plakalı motosiklet, traktöre çarptı ve kaza meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücüsü K.A.U. yaralandı. Yaralı sürücü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.