Kütahya'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Kaynak: İHA
Kütahya'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde motosikletli polisler, 9 suç kaydı olan Y.Y.'nin üstünde 1,19 gram bonzai ele geçirdi.

Kütahya’nın Bahçelievler Mahallesi’nde Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen bir uygulamada, 35 yaşındaki Y.Y. adlı şahsın üstünde uyuşturucu madde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik çalışmaları sırasında Y.Y.’yi durdurarak arama yaptı. Yapılan üst aramasında, Y.Y.’nin montunun sağ üst cebinde 1,19 gram bonzai ele geçirildi. Bu kişinin, daha önce 9 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şahıs, gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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