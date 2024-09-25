Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonrası L.Y. isimli şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde L.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 ara yakalama yapılırken, bu yakalamalarda, 6 parça halinde kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi, 5 kullanıcı şahsa işlem yapıldı.

Yakalanan L.Y. isimli şahsın ikamet aramasında, 6 parça halinde satışa hazır kağıda emdirilmiş yaklaşık 5 bin 164 içimlik bonzai ve 72,44 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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