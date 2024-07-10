Kütahya'da uyuşturucu operasyonu. 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu madde kullanımını ve dağıtımını engellemek amacıyla yürütülen operasyonlar sonucunda S.D. ve İ.K. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaparak haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaştı.

Takibe alınan bu kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için yapılan ev aramasında, 40 parça halinde bin 200 içime hazır A4 (kağıt bonzai) ele geçirildi.

Ayrıca 2 parça halinde 1,41 gram metamfetamin ile suç geliri olduğu değerlendirilen 33 bin 285 TL para bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. S.D. mahkemece tutuklanırken, İ.K. ise serbest bırakıldı.