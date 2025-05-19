Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu maddeleri kentte satma hazırlığında olan şüphelilere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri kentte satma hazırlığında olan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

.jpgŞüphelilerin bulunduğu araçları kent girişinde durduran ekipler, 401 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 528 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 22 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.K, H.İ.Ç, H.Ç, Z.K, İ.T. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

mm.jpgİl Emniyet Müdürü Osman Elbir, yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin başarılı bir operasyona imza attığını, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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