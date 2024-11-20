Kütahya’da yaban hayatına destek

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kekliklerin doğaya salınma etkinliği, Kütahya Valisi Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Afyonkarahisar Keklik Üretme İstasyonunda yetiştirilen toplamda 100 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Vali Musa Işın, yaptığı konuşmasında, "Yaban hayatı, doğanın bir parçasıdır ve bu çeşitliliği koruyarak geleceğimizi güvence altına almalıyız. Yeni hayatların doğaya kazandırılması, doğal yaşamın zenginleştirilmesi ve korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu etkinlik, doğanın dengesinin sürdürülebilirliği için önemli bir katkı sağlamaktadır" dedi.

Çavdarhisar Doğal Hayatı Koruma Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, doğal hayatı çeşitlendirmek amacıyla üretilen kekliklerin doğal yaşam alanlarına bırakıldığını vurgulayan Vali Işın, "Doğa, bizlere emanet" diyerek, bu tür etkinliklerin yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sağlanması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca, bilinçsiz avlanmanın önlenmesi içinde gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti.