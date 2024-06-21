Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var…

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunun 25. kilometresinde gerçekleşti.
Resul Tosun idaresindeki 32 ABH 917 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak yan yattı.
Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
Bazı yolcular, otobüsün ön camını kırarak dışarı çıkmayı başardı.
Yaralı üç yolcu, ilk yardımın ardından Kütahya Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza sebebiyle yol, bir süre tek şeritten trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.