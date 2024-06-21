Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var…

Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var…
Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Kütahya'da bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada üç yolcu yaralandı.

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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 1

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunun 25. kilometresinde gerçekleşti.

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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 2

Resul Tosun idaresindeki 32 ABH 917 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak yan yattı.

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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 3

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 4

Bazı yolcular, otobüsün ön camını kırarak dışarı çıkmayı başardı.

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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 5

Yaralı üç yolcu, ilk yardımın ardından Kütahya Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 6

Kaza sebebiyle yol, bir süre tek şeritten trafiğe açıldı.

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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 7

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 8
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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 9
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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 10
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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 11
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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 12
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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 13
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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 14
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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 15
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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 16
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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 17
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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var… 18
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